Рада готовится к изменениям в работе: Арахамия сделал заявление

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада может действовать "в сложных условиях". В то же время, он признал, что есть "определенные трудности" в ее работе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Давида Арахамии в Telegram.

"Сегодня Верховная Рада подтвердила, что может действовать в сложных условиях и то, о чем говорил раньше – этот парламент не раз демонстрировал готовность принимать самые сложные решения в самые тяжелые времена", – отметил нардеп.

В то же время, он признал, что есть определенные "трудности", и анонсировал продолжение работы над ними.

"Но интересы государства всегда были и остаются на первом месте. Хочу поблагодарить каждого депутата за работу. Решения принимаются, готовим больше форматов совместной работы", — отметил Давид Арахамия.

Читайте также на портале "Комментарии" – все больше оснований утверждать, что ставка на переговоры при посредничестве США провалилась и стоит готовиться к войне на годы с РФ. Президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать еще три года. Об этом говорится в публикации УП "Переговорная "Санта-Барбара" без финала. Как у Зеленского готовятся к новому этапу войны".

Один из руководителей "Слуги народа" отметил, что есть понимание, что переговоры в трехстороннем формате, скорее всего, будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки. Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще один, два, три года.

