Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путіну терміново потрібне нове м'ясо: у ГУР розповіли, де Кремль шукає «добровольців» на фронт
Путіну терміново потрібне нове м'ясо: у ГУР розповіли, де Кремль шукає «добровольців» на фронт

Розвідка повідомляє про нову схему тиску: списки неплатників та проблемних студентів перетворюють на резерв для війни

10 квітня 2026, 11:50
Кравцев Сергей

У Росії її запускають нову схему поповнення армії, роблячи ставку на соціально вразливі категорії громадян. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, регіональна влада отримала вказівку формувати списки так званих "добровольців" серед людей із боргами за житлово-комунальні послуги.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Як стверджують у розвідці, у такі переліки насамперед потрапляють боржники. Якщо заборгованість оформлена на жінку, до списків можуть включити її найближчих родичів – чоловіка, синів, братів чи навіть батьків. Надалі ці бази планують використовувати як інструмент тиску, пропонуючи списання боргів за підписання контракту з армією.

Зазначається, що у разі можливого оголошення мобілізації саме ці категорії громадян стануть пріоритетними для вручення повісток. Таким чином, фінансові проблеми фактично перетворюються на важіль для залучення людей до війни.

Паралельно аналогічні підходи застосовують і у системі вищої освіти. За інформацією української розвідки, російським вишам доручено забезпечити не менше 2% студентів, які готові підписати військові контракти. Основний акцент робиться на учнів із академічними заборгованостями.

Студентам пропонують оформити академічну відпустку та вирушити на службу щонайменше на рік, обіцяючи при цьому різні бонуси. Серед них – грошові виплати, пільги, а також можливість переказу на бюджетну форму навчання чи фінансову підтримку від навчального закладу.

В окремих випадках адміністрації вишів готові заплющувати очі на академічні проблеми або пропонувати індивідуальні умови навчання тим, хто погоджується підписати контракт. Таким чином, за оцінкою розвідки, влада РФ розширює практику прихованої мобілізації, використовуючи економічний та освітній тиск як ключовий інструмент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мобілізація в РФ без сигналу: до якого рішення наближається Кремль.




Джерело: https://t.me/DIUkraine/8178
