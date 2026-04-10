В России запускают новую схему пополнения армии, делая ставку на социально уязвимые категории граждан. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, региональные власти получили указание формировать списки так называемых "добровольцев" среди людей с долгами за жилищно-коммунальные услуги.

Как утверждают в разведке, в такие перечни в первую очередь попадают должники. Если задолженность оформлена на женщину, в списки могут включить ее ближайших родственников – мужа, сыновей, братьев или даже родителей. В дальнейшем эти базы планируют использовать как инструмент давления, предлагая списание долгов в обмен на подписание контракта с армией.

Отмечается, что в случае возможного объявления мобилизации именно эти категории граждан станут приоритетными для вручения повесток. Таким образом, финансовые проблемы фактически превращаются в рычаг для вовлечения людей в войну.

Параллельно аналогичные подходы применяются и в системе высшего образования. По информации украинской разведки, российским вузам поручено обеспечить не менее 2% студентов, готовых подписать военные контракты. Основной акцент делается на учащихся с академическими задолженностями.

Студентам предлагают оформить академический отпуск и отправиться на службу минимум на год, обещая при этом различные бонусы. Среди них – денежные выплаты, льготы, а также возможность перевода на бюджетную форму обучения или финансовая поддержка от учебного заведения.

В отдельных случаях администрации вузов готовы закрывать глаза на академические проблемы или предлагать индивидуальные условия обучения тем, кто соглашается подписать контракт. Таким образом, по оценке разведки, власти РФ расширяют практику скрытой мобилизации, используя экономическое и образовательное давление как ключевой инструмент.

