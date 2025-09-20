Путіну терміново доведеться шукати вихід із ситуації: чому продовження війни під питанням

Без посилення мобілізаційних заходів російському диктатору буде складно й надалі продовжувати війну проти України. Вся причина у тому, що в Росії продовжує падати показник набору контрактників. Наразі їх уже не завжди вистачає для покриття втрат. Про це йдеться у Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією керівника ЦПД, у другому кварталі 2025 року контракт із Міноборони РФ підписали лише 37,9 тисяч осіб. Цей показник є мінімумом за останні два роки і він у 2,5 рази менший, ніж за аналогічний період 2024 року – тоді було 92,8 тисячі осіб.

Більше того, зараз у Росії вже не завжди достатньо контрактників, щоби покривати втрати.

"Контрактників вже не завжди вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат армії РФ. Нагадаю, що в середньому втрати росіян на добу, за даними Генштабу, становлять понад 1000 осіб", — повідомив Андрій Коваленко.

