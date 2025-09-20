logo

Война с Россией Путину срочно придется искать выход из ситуации: почему продолжение войны под вопросом
Путину срочно придется искать выход из ситуации: почему продолжение войны под вопросом

По информации ЦПД, в РФ падает набор контрактников

20 сентября 2025, 16:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Без усиления мобилизационных мер российскому диктатору будет сложно и дальше продолжать войну против Украины. Вся причина в том, что в России продолжает падать показатель набора контрактников. Сейчас их уже не всегда хватает для покрытия потерь. Об этом говорится в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Путину срочно придется искать выход из ситуации: почему продолжение войны под вопросом

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации руководителя ЦПД, во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали лишь 37,9 тысячи человек. Этот показатель является минимумом за последние два года и он в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года — тогда было 92,8 тысячи человек.

Более того, сейчас в России уже не всегда достаточно контрактников, чтобы покрывать потери.

"Контрактников уже не всегда хватает на покрытие еженедельных безвозвратных потерь армии РФ. Напомню, что в среднем потери россиян в сутки по данным Генштаба составляют более 1000 человек", — сообщил Андрей Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России планируют увеличить темпы мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Центра Национального сопротивления.

Сообщается, что из-за нехватки ресурсов оккупанты будут делать ставку на принуждение срочников и шантаж задержанных и заключенных. 

"Империя традиционно воюет руками порабощенных, а смерть украинцев выгодна ей при любых условиях", — говорится в сообщении ЦНС.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России заговорили о планах создания "войск из геймеров", которые якобы могут быстрее учиться управлению беспилотниками.




Источник: https://t.me/akovalenko1989/9808
