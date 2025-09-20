Путину срочно придется искать выход из ситуации: почему продолжение войны под вопросом

Без усиления мобилизационных мер российскому диктатору будет сложно и дальше продолжать войну против Украины. Вся причина в том, что в России продолжает падать показатель набора контрактников. Сейчас их уже не всегда хватает для покрытия потерь. Об этом говорится в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации руководителя ЦПД, во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали лишь 37,9 тысячи человек. Этот показатель является минимумом за последние два года и он в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года — тогда было 92,8 тысячи человек.

Более того, сейчас в России уже не всегда достаточно контрактников, чтобы покрывать потери.

"Контрактников уже не всегда хватает на покрытие еженедельных безвозвратных потерь армии РФ. Напомню, что в среднем потери россиян в сутки по данным Генштаба составляют более 1000 человек", — сообщил Андрей Коваленко.

