Путіну про це бояться доповідати: командування РФ в паніці через ситуацію на фронті

Російська влада неодноразово заявляла, що проводити примусову мобілізацію немає потреби — контрактники йдуть, плани виконуються і так далі. Однак насправді ситуація значно сумніша — темпи залучення контрактників у РФ зменшуються, що уже відчутно на фронті.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що відбувається з мобілізацією в Росії. За його словами, є статистика, що за 8 місяців 2026 року (січень-серпень) контракт з Міноборони РФ підписали 234 тис. громадян. При цьому за 6 місяців за планом мало б бути 205 тис. контрактів, а за рік мали б вийти на 409 тис. Однак, як зазначив експерт, встановлені плани відверто провалюють.

"Вони не навіть не виконують того плану, який вони поставили. Я вже не говорю про те, що вони збиралися, там дуже багато було чуток про те, що буде загальна мобілізація після виборів до Державної Думи. Порівняно з тим же періодом, з 8 місяцями 2025 року вербування скоротилося на 10%, а кількість нових контрактників на 26 тис. При цьому у серпні спад досяг максимуму — 20%”, — зазначив експерт.

За словами Жданова, намагаються заохотити контрактників великими виплатами — у деяких регіонах збільшили виплати при підписанні нового контракту до 1,8 млн руб. Просто, пояснив експерт, друкують гроші, через що зростає інфляція.

"Поки що їм вдається залучати близько тисячі нових бійців щодня, нових контрактників. Але фронт вже відчуває нестачу в особовому складі. Ми це бачимо і ми це відчуваємо. Затикати дірки нічим. На Лиманському, Куп'янському напрямках ми завдаємо удари, видавлюємо їх з нашої території, захищаємо її, а командування РФ навіть боїться визнати такі результати. А перекинути резерви, щоб постаратися врятувати ситуацію у них немає можливості”, — підсумував експерт.

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