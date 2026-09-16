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Кречмаровская Наталия
Російська влада неодноразово заявляла, що проводити примусову мобілізацію немає потреби — контрактники йдуть, плани виконуються і так далі. Однак насправді ситуація значно сумніша — темпи залучення контрактників у РФ зменшуються, що уже відчутно на фронті.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Олег Жданов розповів, що відбувається з мобілізацією в Росії. За його словами, є статистика, що за 8 місяців 2026 року (січень-серпень) контракт з Міноборони РФ підписали 234 тис. громадян. При цьому за 6 місяців за планом мало б бути 205 тис. контрактів, а за рік мали б вийти на 409 тис. Однак, як зазначив експерт, встановлені плани відверто провалюють.
За словами Жданова, намагаються заохотити контрактників великими виплатами — у деяких регіонах збільшили виплати при підписанні нового контракту до 1,8 млн руб. Просто, пояснив експерт, друкують гроші, через що зростає інфляція.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді замислив Лукашенко проти Путіна.