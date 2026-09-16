Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские власти неоднократно заявляли, что проводить принудительную мобилизацию нет нужды – контрактники идут, планы выполняются и так далее. Однако на самом деле ситуация гораздо печальнее — темпы привлечения контрактников в РФ уменьшаются, что уже ощутимо на фронте.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что происходит с мобилизацией в России. По его словам, есть статистика, что за 8 месяцев 2026 года (январь-август) контракт с Минобороны РФ подписали 234 тыс. граждан. При этом за 6 месяцев по плану должно быть 205 тыс. контрактов, а за год должны выйти на 409 тыс. Однако, как отметил эксперт, установленные планы откровенно проваливают.
По словам Жданова, пытаются поощрить контрактников большими выплатами – в некоторых регионах увеличили выплаты при подписании нового контракта до 1,8 млн руб. Просто, объяснил эксперт, печатают деньги, из-за чего растет инфляция.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле задумал Лукашенко против Путина.