Путину об этом боятся докладывать: командование РФ в панике из-за ситуации на фронте

Российские власти неоднократно заявляли, что проводить принудительную мобилизацию нет нужды – контрактники идут, планы выполняются и так далее. Однако на самом деле ситуация гораздо печальнее — темпы привлечения контрактников в РФ уменьшаются, что уже ощутимо на фронте.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что происходит с мобилизацией в России. По его словам, есть статистика, что за 8 месяцев 2026 года (январь-август) контракт с Минобороны РФ подписали 234 тыс. граждан. При этом за 6 месяцев по плану должно быть 205 тыс. контрактов, а за год должны выйти на 409 тыс. Однако, как отметил эксперт, установленные планы откровенно проваливают.

"Они не даже не выполняют того плана, который они поставили. Я уже не говорю о том, что они собирались, там очень много было слухов о том, что будет общая мобилизация после выборов в Государственную Думу. По сравнению с тем же периодом с 8 месяцами 2025 года вербовка сократилась на 10%, а количество новых контрактников на 26 тыс. При этом в августе спад достиг максимума — 20%”, — отметил эксперт.

По словам Жданова, пытаются поощрить контрактников большими выплатами – в некоторых регионах увеличили выплаты при подписании нового контракта до 1,8 млн руб. Просто, объяснил эксперт, печатают деньги, из-за чего растет инфляция.

"Пока им удается привлекать около тысячи новых бойцов ежедневно, новых контрактников. Но фронт уже испытывает недостаток в личном составе. Мы это видим и мы это чувствуем. Затыкать дыры нечем. На Лиманском, Купянском направлениях мы наносим удары, выдавливаем их с нашей территории, защищаем ее, а командование РФ даже боится признать следующие результаты. А перебросить резервы, чтобы постараться спасти ситуацию, у них нет возможности”, — подытожил эксперт.

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