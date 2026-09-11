Путіну остаточно перекриють можливість уникнути покарання за війну: у ЄС приголомшили планами

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас запропонувала посилити боротьбу з обходом санкцій проти Росії та розширити повноваження Європейської прокуратури (EPPO). Ідея передбачає, що відомство зможе відкривати справи проти компаній і фізичних осіб, які допомагають Москві обходити європейські обмеження та таким чином опосередковано підтримують російську війну проти України. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, знайомих із перебігом дискусій.

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За задумом Каллас, Європейська прокуратура, штаб-квартира якої розташована в Люксембурзі, могла б розслідувати незаконне постачання до РФ товарів, що підпадають під санкції, а також схеми відмивання коштів на користь Кремля. За словами співрозмовників видання, дипломатка представила цю ідею під час зустрічі з послами держав ЄС. Водночас конкретної законодавчої пропозиції наразі не представлено.

Розширення повноважень EPPO дозволило б переслідувати порушників безпосередньо на території Євросоюзу. Йдеться, зокрема, про осіб та компанії, які співпрацюють із підсанкційними російськими або білоруськими структурами чи беруть участь у заборонених фінансових і торговельних операціях.

Зараз ефективність контролю за виконанням санкцій ускладнюється тим, що в країнах ЄС діють різні національні правові механізми, а правоохоронні органи 27 держав можуть по-різному підходити до розслідування таких порушень.

Нині Європейська прокуратура займається передусім злочинами, що завдають шкоди фінансовим інтересам ЄС, зокрема транскордонним шахрайством, корупцією та пов'язаним із ними відмиванням коштів. Якщо ініціатива отримає підтримку, розслідування порушень санкцій стане суттєвим розширенням її нинішніх можливостей.

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