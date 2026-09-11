Путину окончательно перекроют возможность избежать наказания за войну: в ЕС ошеломили планы

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас предложила усилить борьбу с обходом санкций против России и расширить полномочия Европейской прокуратуры (EPPO). Идея предполагает, что ведомство сможет открывать дела против компаний и физических лиц, которые помогают Москве обходить европейские ограничения и таким образом косвенно поддерживают российскую войну против Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом дискуссий.

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По замыслу Каллас, Европейская прокуратура, штаб-квартира которой расположена в Люксембурге, могла бы расследовать незаконную поставку в РФ товаров, подпадающих под санкции, а также схемы отмывания средств в пользу Кремля. По словам собеседников издания, дипломат представила эту идею во время встречи с послами государств ЕС. В то же время конкретное законодательное предложение пока не представлено.

Расширение полномочий EPPO позволило бы преследовать нарушителей непосредственно на территории Евросоюза. Речь идет, в частности, о лицах и компаниях, которые сотрудничают с подсанкционными российскими или белорусскими структурами или участвуют в запрещенных финансовых и торговых операциях.

Сейчас эффективность контроля за исполнением санкций осложняется тем, что в странах ЕС действуют разные национальные правовые механизмы, а правоохранительные органы 27 государств могут по-разному подходить к расследованию таких нарушений.

В настоящее время Европейская прокуратура занимается прежде всего преступлениями, наносящими ущерб финансовым интересам ЕС, в частности трансграничным мошенничеством, коррупцией и связанным с ними отмыванием средств. Если инициатива получит поддержку, расследование нарушений санкций станет значительным расширением ее нынешних возможностей.

Портал "Комментарии" уже писал, что Дональд Трамп продолжает заявлять о положительных сдвигах в контактах с Москвой и утверждает, что Владимир Путин якобы настроен на достижение договоренности. В то же время в Вашингтоне могут изменить формат переговорной команды, которая занимается вопросом завершения российско-украинской войны. К процессу способны приобщиться новые чиновники.