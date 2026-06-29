Путіну мало вбивств в Україні: стало відомо про нову невідворотню війну

У Міністерстві оборони Нідерландів вважають, що після завершення війни проти України Росія може змінити фокус своєї агресивної політики та створити нові ризики для держав-членів НАТО. Такий висновок міститься у щорічній оборонній стратегії країни, про яку повідомляє видання NU.nl.

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У документі наголошується, що безпекова ситуація в Європі за останні роки суттєво погіршилася, а російське керівництво продовжує готуватися до тривалого протистояння із Заходом. На думку авторів стратегії, Кремль не відмовляється від подальшої ескалації та може розглядати окремі європейські держави як потенційні об'єкти для гібридного або навіть обмеженого військового тиску.

У Міноборони Нідерландів зазначають, що нинішня ситуація в Європі вже не відповідає традиційному поняттю миру. Вона дедалі більше нагадує так звану "сіру зону", коли відкритої війни ще немає, однак постійно зростає кількість загроз, провокацій і спроб дестабілізації.

"Європа опинилася в "сірій зоні" між війною та миром. За даними розвідувальних служб, Росія готується до тривалої конфронтації з Європою. У найгіршому разі Росія розпочне обмежену військову операцію проти члена НАТО після завершення війни проти України", – йдеться в оборонній стратегії.

У документі також підкреслюється, що європейським країнам необхідно зміцнювати власні оборонні спроможності та координувати дії всередині Альянсу. На думку нідерландської сторони, збереження високої боєготовності, посилення військової співпраці та інвестиції в оборону залишаються ключовими елементами стримування потенційної агресії з боку Росії та забезпечення безпеки всього євроатлантичного простору.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз ризикує зустріти майбутній опалювальний сезон із найменшими запасами природного газу за останні півтора десятиліття. Така ситуація може призвести до нового стрибка цін на енергоносії для населення та бізнесу вже взимку. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на прогнози аналітиків.