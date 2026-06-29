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Путину мало убийств в Украине: стало известно о новой неотвратимой войне

В Кремле не скрывают намерений рассматривать отдельные европейские страны как потенциальные цели для будущих гибридных или локальных атак

29 июня 2026, 19:20
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Клименко Елена

В Министерстве обороны Нидерландов считают, что после войны против Украины Россия может изменить фокус своей агрессивной политики и создать новые риски для государств-членов НАТО. Такой вывод содержится в ежегодной оборонной стратегии страны, о которой сообщает издание NU.nl.

Путину мало убийств в Украине: стало известно о новой неотвратимой войне

Фото: из открытых источников

В документе отмечается, что ситуация в Европе за последние годы существенно ухудшилась, а российское руководство продолжает готовиться к длительному противостоянию с Западом. По мнению авторов стратегии, Кремль не отказывается от дальнейшей эскалации и может рассматривать отдельные европейские государства как потенциальные объекты для гибридного или даже ограниченного военного давления.

В Минобороны Нидерландов отмечают, что нынешняя ситуация в Европе уже не отвечает традиционному понятию мира. Она все больше напоминает так называемую "серую зону", когда открытой войны еще нет, однако постоянно растет количество угроз, провокаций и попыток дестабилизации.

"Европа оказалась в "серой зоне" между войной и миром. По данным разведывательных служб, Россия готовится к длительной конфронтации с Европой. В худшем случае Россия начнет ограниченную военную операцию против члена НАТО после завершения войны против Украины", – говорится в оборонной стратегии.

В документе также подчеркивается, что европейским странам необходимо укреплять свои оборонные способности и координировать действия внутри Альянса. По мнению нидерландской стороны, сохранение высокой боеготовности, усиление военного сотрудничества и инвестиции в оборону остаются ключевыми элементами сдерживания потенциальной агрессии со стороны России и обеспечения безопасности всего евроатлантического пространства.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейский Союз рискует встретить предстоящий отопительный сезон с самыми маленькими запасами природного газа за последние полтора десятилетия. Такая ситуация может привести к новому скачку цен на энергоносители для населения и бизнеса уже зимой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогнозы аналитиков.



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