Путіну доведеться зробити вибір: озвучено гучну заяву про страшну дилему диктатора

Президент України Володимир Зеленський вважає, що літо 2026 року може стати визначальним етапом у розвитку війни, розв’язаної Росією. На його думку, саме в цей період російське керівництво опиниться перед стратегічним вибором — продовжувати ескалацію бойових дій або поступово переходити до дипломатичних механізмів врегулювання.

Про це глава держави заявив під час зустрічі у форматі Вашингтонських переговорів, яка відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти. Зеленський наголосив, що подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від рішень Кремля, які можуть вплинути як на інтенсивність бойових дій, так і на перспективи майбутніх перемовин.

За словами президента, міжнародна ситуація поступово змінюється, і це створює додатковий тиск на Росію. Він підкреслив, що тривале продовження війни лише посилює ізоляцію Москви та збільшує економічні й політичні ризики для самої РФ.

Окремо Зеленський раніше звертав увагу на зростання спроможностей українських сил у сфері безпілотних технологій. Він зазначав, що сучасні українські дрони здатні уражати цілі на значній відстані, зокрема й у глибині російської території. Як приклад він згадував можливість досягнення об’єктів у районі Москви, що, за його словами, демонструє новий рівень оборонних можливостей України.

Президент підкреслював, що така ситуація змінює підхід до безпеки масових заходів у Росії, оскільки створює для російської сторони додаткові ризики навіть у тилових регіонах.

