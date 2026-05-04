Путину придется сделать выбор: озвучено громкое заявление о страшной дилемме диктатора

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лето 2026 может стать определяющим этапом в развитии войны, развязанной Россией. По его мнению, именно в этот период российское руководство окажется перед стратегическим выбором – продолжать эскалацию боевых действий или постепенно переходить к дипломатическим механизмам урегулирования.

Об этом глава государства заявил во время встречи в формате Вашингтонских переговоров, состоявшейся на полях саммита Европейского политического сообщества. Зеленский подчеркнул, что дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от решений Кремля, которые могут повлиять как на интенсивность боевых действий, так и перспективы предстоящих переговоров.

По словам президента, международная ситуация постепенно меняется, и это создает дополнительное давление на Россию. Он подчеркнул, что продолжительное продолжение войны лишь усиливает изоляцию Москвы и увеличивает экономические и политические риски для самой РФ.

Отдельно Зеленский ранее обращал внимание на рост возможностей украинских сил в сфере беспилотных технологий. Он отмечал, что современные украинские дроны способны поражать цели на значительном расстоянии, в том числе и на глубине российской территории. В качестве примера он упоминал возможность достижения объектов в районе Москвы, что, по его словам, демонстрирует новый уровень оборонных возможностей Украины.

Президент подчеркивал, что такая ситуация изменяет подход к безопасности массовых мер в России, поскольку создает для российской стороны дополнительные риски даже в тыловых регионах.

