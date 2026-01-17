Путіну цього й потрібно: яке прагнення Заходу різко розкритикував Портников

Відомий журналіст і публіцист Віталій Портников заявив, що для президента РФ Володимира Путіна готовність Заходу до діалогу є не сигналом до компромісу, а проявом слабкості. Про це він написав у своєму дописі, коментуючи можливе відновлення переговорів західних лідерів із Кремлем.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами Портникова, ключовою проблемою він вважає не окремі контакти європейських лідерів із Путіним, а сам факт легітимізації таких розмов з боку президента США Дональда Трампа. Публіцист наголошує: у період, коли Вашингтон демонстрував небажання вести з Кремлем серйозний діалог, Путін поводився значно обережніше. Натомість готовність Трампа до переговорів російський лідер сприймає як підтвердження власної легітимності та можливість ігнорувати позицію інших гравців.

Портников застерігає, що у разі активізації діалогу на рівні європейських лідерів Путін може спробувати маневрувати між Європою та США, використовуючи розбіжності між ними у власних інтересах. Водночас він не виключає альтернативного сценарію, за якого Європа сформує жорстку й самостійну позицію, навіть якщо вона не збігатиметься з підходами Білого дому.

Втім, публіцист переконаний: сам переговорний процес із Путіним веде не до деескалації, а до масштабування конфлікту та продовження війни. На його думку, впевненість російського президента у завтрашньому дні напряму пов’язана з політикою нинішньої адміністрації США.

"Путіна не можна легітимізувати", — підсумував Портников, наголосивши, що будь-які спроби "задобрити" Кремль лише подовжують війну проти України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Великобританія не підтримує ініціативи Франції та Італії щодо поновлення прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Лондон вважає, що Москва досі не продемонструвала реальної зацікавленості у припиненні війни проти України. Про це заявила Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер, повідомляє Politico.



