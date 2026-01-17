logo

Главная Новости Общество Война с Россией Путину это и нужно: какое стремление Запада подверг резкой критике Портников
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину это и нужно: какое стремление Запада подверг резкой критике Портников

Публицист Виталий Портников считает, что легитимизация контактов с Кремлем ведет не к миру, а к затягиванию войны

17 января 2026, 14:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Известный журналист и публицист Виталий Портников заявил, что для президента РФ Владимира Путина готовность Запада к диалогу не является сигналом к компромиссу, а проявлением слабости. Об этом он написал в своем сообщении, комментируя возможное возобновление переговоров западных лидеров с Кремлем.

Путину это и нужно: какое стремление Запада подверг резкой критике Портников

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам Портникова, ключевой проблемой считает не отдельные контакты европейских лидеров с Путиным, а сам факт легитимизации таких разговоров со стороны президента США Дональда Трампа. Публицист отмечает: в период, когда Вашингтон демонстрировал нежелание вести с Кремлем серьезный диалог, Путин вел себя гораздо осторожнее. Готовность Трампа к переговорам российский лидер воспринимает как подтверждение собственной легитимности и возможность игнорировать позицию других игроков.

Портников предостерегает, что в случае активизации диалога на уровне европейских лидеров Путин может попытаться маневрировать между Европой и США, используя разногласия между ними в собственных интересах. В то же время, он не исключает альтернативного сценария, при котором Европа сформирует жесткую и самостоятельную позицию, даже если она не будет совпадать с подходами Белого дома.

Впрочем, публицист уверен: сам переговорный процесс с Путиным ведет не к деэскалации, а к масштабированию конфликта и продолжению войны. По его мнению, уверенность российского президента в завтрашнем дне напрямую связана с политикой нынешней администрации США.

"Путина нельзя легитимизировать", — подытожил Портников, подчеркнув, что любые попытки "задобрить" Кремль лишь продлевают войну против Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Великобритания не поддерживает инициативы Франции и Италии по возобновлению прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лондон считает, что Москва до сих пор не продемонстрировала реальную заинтересованность в прекращении войны против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщает Politico.




