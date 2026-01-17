Путину это и нужно: какое стремление Запада подверг резкой критике Портников

Известный журналист и публицист Виталий Портников заявил, что для президента РФ Владимира Путина готовность Запада к диалогу не является сигналом к компромиссу, а проявлением слабости. Об этом он написал в своем сообщении, комментируя возможное возобновление переговоров западных лидеров с Кремлем.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам Портникова, ключевой проблемой считает не отдельные контакты европейских лидеров с Путиным, а сам факт легитимизации таких разговоров со стороны президента США Дональда Трампа. Публицист отмечает: в период, когда Вашингтон демонстрировал нежелание вести с Кремлем серьезный диалог, Путин вел себя гораздо осторожнее. Готовность Трампа к переговорам российский лидер воспринимает как подтверждение собственной легитимности и возможность игнорировать позицию других игроков.

Портников предостерегает, что в случае активизации диалога на уровне европейских лидеров Путин может попытаться маневрировать между Европой и США, используя разногласия между ними в собственных интересах. В то же время, он не исключает альтернативного сценария, при котором Европа сформирует жесткую и самостоятельную позицию, даже если она не будет совпадать с подходами Белого дома.

Впрочем, публицист уверен: сам переговорный процесс с Путиным ведет не к деэскалации, а к масштабированию конфликта и продолжению войны. По его мнению, уверенность российского президента в завтрашнем дне напрямую связана с политикой нынешней администрации США.

"Путина нельзя легитимизировать", — подытожил Портников, подчеркнув, что любые попытки "задобрить" Кремль лишь продлевают войну против Украины.

