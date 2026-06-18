Путіну буде неймовірно боляче: на Заході сьогодні оголосять несподіваний удар по РФ

Європейський Союз у четвер, 18 червня, планує ухвалити рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії одразу на 12 місяців замість звичних шести. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X (Twitter).

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

За його словами, очікується, що лідери країн ЄС погодять новий підхід до термінів дії обмежень, що дозволить подовжити санкційний режим удвічі. Він також зазначив, що Словаччина та Угорщина наразі не висловлюють заперечень, тож політичних перешкод для ухвалення рішення немає. Офіційне юридичне оформлення продовження санкцій може відбутися вже пізніше влітку.

Відомо, що основний фокус нового, 21-го пакета санкцій ЄС спрямований на енергетичний сектор Росії, який залишається ключовим джерелом доходів для фінансування війни проти України. Саме обмеження в цій сфері розглядаються як найбільш впливові для економічного тиску на Кремль.

Нагадаємо, що Європейська комісія представила 21-й пакет санкцій 9 червня. До нього увійшли нові обмеження проти російських енергетичних компаній, банківського сектору, торговельних структур і рибальських підприємств. Також передбачаються заходи у сфері фінансових послуг і криптовалют.

Окрему увагу ЄС приділяє боротьбі з так званим "тіньовим флотом" Росії, який використовується для обходу санкційних обмежень. Крім того, пропонується заборонити в’їзд до країн Євросоюзу колишнім російським військовим, які брали участь у бойових діях.

Після погодження політичного рішення 21-й пакет має пройти остаточне затвердження Радою ЄС, де потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів. Головна мета енергетичних санкцій залишається незмінною — скорочення доходів Росії від експорту нафти, зокрема через механізми цінових обмежень.

Портал "Коментарі" раніше писав, що у ніч на 18 червня Москва та кілька регіонів Російської Федерації зазнали чергової атаки безпілотників. На тлі повітряної загрози російське федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) повідомило про перебої в роботі цивільної авіації та запровадження обмежень у низці аеропортів.