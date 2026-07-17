Путінська «СВО» провалилися: бій за це місто остаточно це довів

Майже рік безперервних штурмів Костянтинівки не приніс Росії результату, про який поспішили заявити у Кремлі. Попри повідомлення Міноборони РФ про нібито повне захоплення міста, журналісти CNN дійшли протилежного висновку: російські війська досі не встановили повний контроль над населеним пунктом, а бої тривають.

Бої за Костянтинівку. Фото: з відкритих джерел

У своєму розслідуванні американське видання зазначає, що оприлюднені 3 липня російською стороною відео не підтверджують заяв про окупацію. Геолокація кадрів, свідчення українських військових та карти проєкту DeepState свідчать, що російські підрозділи лише намагаються закріпитися в окремих районах, тоді як центральна частина міста залишається ареною запеклих боїв.

Після заяв Кремля президент України Володимир Зеленський іронічно запропонував Володимиру Путіну провести мирні переговори безпосередньо у Костянтинівці, якщо місто справді перебуває під контролем РФ.

Кореспонденти CNN двічі працювали у Костянтинівці протягом останнього року та зафіксували, як місто поступово перетворювалося на руїни. Якщо влітку 2025 року там ще працював ринок і залишалося цивільне населення, то вже навесні 2026-го більшість жителів евакуювалися, а житлова забудова була майже повністю знищена.

Видання також звертає увагу на величезні втрати російської армії. За оцінками західних чиновників, РФ щомісяця втрачає до 35 тисяч убитими та пораненими, однак навіть така ціна не дозволила швидко просунутися вперед. Після оголошення про "захоплення" Костянтинівки українські військові оприлюднили кадри ударів по російських силах у межах міста, що стало ще одним доказом відсутності повного контролю окупантів.

На думку CNN, історія Костянтинівки демонструє головну проблему російської стратегії – надзвичайно повільний наступ із колосальними втратами, який дедалі складніше видавати за військовий успіх.

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