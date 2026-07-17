Путинская «СВО» провалилась: бой за этот город окончательно это доказал

Почти год непрерывных штурмов Константиновки не принес России результата, о котором поспешили заявить в Кремле. Несмотря на сообщение Минобороны РФ о якобы полном захвате города, журналисты CNN пришли к противоположному выводу: российские войска до сих пор не установили полный контроль над населенным пунктом, а бои продолжаются.

Бои за Константиновку. Фото: из открытых источников

В своем расследовании американское издание отмечает, что обнародованные 3 июля российской стороной видео не подтверждают заявления об оккупации. Геолокация кадров, свидетельства украинских военных и карты проекта DeepState свидетельствуют, что российские подразделения только пытаются закрепиться в отдельных районах, в то время как центральная часть города остается ареной ожесточенных боев.

После заявлений Кремля, президент Украины Владимир Зеленский иронически предложил Владимиру Путину провести мирные переговоры непосредственно в Константиновке, если город действительно находится под контролем РФ.

Корреспонденты CNN дважды работали в Константиновке за последний год и зафиксировали, как город постепенно превращался в руины. Если летом 2025 года там еще работал рынок и оставалось гражданское население, то уже весной 2026 года большинство жителей эвакуировались, а жилая застройка была почти полностью уничтожена.

Издание также обращает внимание на огромные потери русской армии. По оценкам западных чиновников, РФ ежемесячно теряет до 35 тысяч убитыми и ранеными, однако даже такая цена не позволила быстро продвинуться вперед. После объявления о "захвате" Константиновки украинские военные обнародовали кадры ударов по российским силам в черте города, что стало еще одним доказательством отсутствия полного контроля оккупантов.

По мнению CNN, история Константиновки демонстрирует главную проблему российской стратегии – очень медленное наступление с колоссальными потерями, которое все сложнее выдавать за военный успех.

Читайте на портале "Комментарии" — РФ распространяет манипуляции о якобы "отказе" Украины забирать тела погибших из Константиновки.



