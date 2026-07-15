Путіна змусять припинити вогонь, але це буде фіаско для України: названо шокуючу причину



















Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе, однак його дотримання залишається головним викликом. Водночас у Кремлі триває боротьба між прихильниками продовження війни та тими, хто виступає за її замороження. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи перспективи мирного процесу.

Володимир Путін і Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, останнім часом у західних медіа дедалі частіше з'являються заяви російських бізнесменів та представників еліт про необхідність припинення бойових дій. Однак він закликає не перебільшувати їхнє значення.

"Я дуже песимістично ставлюсь до цих всіх публікацій, тому що ситуація залишається такою ж, як була і два-три роки тому. Є ті, хто хочуть продовжувати війну, а є ті, хто хотів би її заморозити. Єдина відмінність полягає в тому, що економічна ситуація в Росії суттєво погіршується", – зазначив Клочок.

Політолог вважає, що саме економічний фактор дедалі сильніше впливає на настрої всередині російської верхівки. Водночас, на його переконання, значна частина найближчого оточення Володимира Путіна не зацікавлена у завершенні війни.

"Путін прагне продовження війни. Але і ті, хто його оточує, велика частина, на моє глибоке переконання, прагне воювати для того, щоб на цьому заробляти і в такий спосіб зберігати режим", – сказав експерт.

Клочок також звернув увагу на останні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який вкотре звинуватив Європу у зриві можливих домовленостей між Москвою та Вашингтоном. На думку політолога, ці заяви суперечать словам самого Путіна.

"Лавров тут відверто бреше, тому що Путін сам сказав, що ніяких домовленостей на Алясці не було", – наголосив він.

Попри жорстку риторику Кремля, експерт не виключає, що сценарій локального припинення бойових дій стає дедалі реалістичнішим.

"Мова зараз про те, щоб зупинити війну по лінії фронту. І така ймовірність, як на мене, дуже висока. Чим далі, тим вона більше стає очевидною", – підсумував Валерій Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може вже найближчими місяцями перейти до практичних випробувань власних балістичних ракет. Якщо ці розробки підтвердять заявлені характеристики, Росія зіткнеться з новим рівнем загроз, адже перехоплювати таку зброю значно складніше, ніж крилаті ракети.