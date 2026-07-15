Путина заставят прекратить огонь, но это будет фиаско для Украины: названа шокирующая причина



















Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня с Россией возможно, однако его соблюдение остается главным вызовом. В Кремле продолжается борьба между сторонниками продолжения войны и теми, кто выступает за ее заморозку. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя перспективы мирного процесса.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, в последнее время у западных медиа все чаще появляются заявления российских бизнесменов и представителей элит о необходимости прекращения боевых действий. Однако он призывает не преувеличивать их значение.

"Я очень пессимистично отношусь к этим всем публикациям, потому что ситуация остается такой же, как была и два-три года назад. Есть те, кто хотят продолжать войну, а есть те, кто хотел бы ее заморозить. Единственное отличие состоит в том, что экономическая ситуация в России существенно ухудшается", – отметил Клочок.

Политолог считает, что именно экономический фактор все больше влияет на настроения внутри российской верхушки. В то же время, по его убеждению, значительная часть ближайшего оцепления Владимира Путина не заинтересована в завершении войны.

"Путин стремится к продолжению войны. Но и те, кто его окружает, большая часть, по моему глубокому убеждению, стремится воевать для того, чтобы на этом зарабатывать и таким образом сохранять режим", – сказал эксперт.

Клочок также обратил внимание на последние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в очередной раз обвинил Европу в срыве возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном. По мнению политолога, эти заявления противоречат словам Путина.

"Лавров здесь откровенно лжет, потому что Путин сам сказал, что никаких договоренностей на Аляске не было", – подчеркнул он.

Несмотря на жесткую риторику Кремля, эксперт не исключает, что сценарий локального прекращения боевых действий становится все более реалистичным.

"Речь сейчас о том, чтобы остановить войну по линии фронта. И такая вероятность, по-моему, очень высока. Чем дальше, тем она больше становится очевидной", – подытожил Валерий Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина может уже в ближайшие месяцы перейти к практическим испытаниям собственных баллистических ракет. Если эти разработки подтвердят заявленные характеристики, Россия столкнется с новым уровнем угроз, ведь перехватывать такое оружие гораздо сложнее крылатых ракет.