Путіна потрібно поставити перед фактом: дипломат поставив ЄС категоричну вимогу

Дипломат зазначив, що зараз вдалий момент, тому не слід йти на поступки Путіну чи погоджуватися на його кандидатів для переговорів

11 травня 2026, 16:05
Автор:
Клименко Елена

У Європейському Союзі триває опрацювання підходів до потенційних переговорів із Росією, при цьому дедалі більше уваги приділяється не компромісам, а формуванню чітких і жорстких вимог до Кремля як вихідної позиції діалогу. Таку думку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2007–2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в ефірі Slawa.TV на Еспресо.

"Наразі тенденція до того, що путінський режим приречений, уже зрозуміла для всіх. Кая Каллас оголосила, що наприкінці місяця відбудеться нарада для вироблення європейського підходу до переговорів, і сподіваюся, що нарешті європейці не будуть заглядати в рота Путіну, а чітко й ясно сформулюють вимоги для того, щоб він ще, можливо, якийсь короткий період часу протримався. Інакше треба висувати Путіну ультиматум, уже досить гратися в ці ліберально-демократичні ігри. Для Путіна вони нічого не означають, крім того, що він сприймає це як слабкість Європи", — зазначив Огризко.

Огризко наголосив, що замість цього необхідно сформувати чіткий і конкретний перелік вимог до Росії, який має бути погоджений спільно Україною та європейськими партнерами. Йдеться про принципову рамку, де базовою умовою стане повне виведення російських військ з української території. Лише після цього, на його думку, може йтися про будь-які подальші політичні процеси. 

Він підкреслив, що підхід має бути максимально визначеним і жорстким, без спроб адаптації до позиції Кремля, оскільки лише така стратегія може бути ефективною в нинішніх умовах.

"Коментарі" вже писали, що президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Corriere della Sera висловив думку, що Європа має самостійно ініціювати діалог із Росією, оскільки поточний курс Сполучених Штатів щодо Росії та України, на його переконання, не повністю узгоджується з інтересами європейських країн.



Джерело: https://slawa.tv/93189225/drug-putina-yak-peregovornik-vid-s-diplomat-poyasniv-shcho-kritsya-za-zayavoyu-kremlya
