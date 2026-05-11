Путина нужно поставить перед фактом: дипломат потребовал ЕС категорического требования

В Европейском Союзе продолжается проработка подходов к потенциальным переговорам с Россией, при этом все большее внимание уделяется не компромиссам, а формированию четких и жестких требований к Кремлю как исходной позиции диалога. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Slawa.TV на Эспрессо.

"Сейчас тенденция к тому, что путинский режим обречен, уже ясна для всех. Кая Каллас объявила, что в конце месяца состоится совещание для выработки европейского подхода к переговорам, и надеюсь, что наконец европейцы не будут заглядывать в рот Путину, а четко и ясно сформулируют требования, для того, чтобы сформулировать требования, для того, чтобы определился срок, о том, какой период, для того, чтобы он определился. Иначе нужно выдвигать Путину ультиматум, уже достаточно играть в эти либерально-демократические игры.

Огрызко подчеркнул, что вместо этого необходимо сформировать четкий и конкретный перечень требований к России, который должен быть согласован совместно с Украиной и европейскими партнерами. Речь идет о принципиальной рамке, где базовым условием станет полный вывод русских войск с украинской территории. Только после этого, по его мнению, речь может идти о любых дальнейших политических процессах.

Он подчеркнул, что подход должен быть максимально определен и жесток, без попыток адаптации к позиции Кремля, поскольку только такая стратегия может быть эффективной в нынешних условиях.

"Комментарии" уже писали , что президент Финляндии Александр Стубб в интервью Corriere della Sera выразил мнение, что Европа должна самостоятельно инициировать диалог с Россией, поскольку текущий курс Соединенных Штатов по России и Украине, по его убеждению, не полностью согласуется с интересами европейских стран.