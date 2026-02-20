Путіна поставили на місце через одну вимогу на мирних переговорах: про що мова

Передача Російській Федерації територій, які нині контролюють українські Сили оборони, наразі неможлива. Про це в інтерв’ю BBC Україна заявив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко.

Він підкреслив, що припинення вогню вздовж лінії фронту – ситуація, яку Україна може зрозуміти, однак віддавати території не буде.

"Припинення вогню по лінії бойового зіткнення – це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде", – зазначив Півненко.

Водночас генерал зауважив, що у разі отримання відповідного наказу від Верховного головнокомандувача українські військові його виконуватимуть, проте виникають питання щодо реакції громадян.

"Тому що ми правова країна. Але ж як сприйме це населення нашої країни і взагалі тоді навіщо було починати оборонятися? Це можна було і тоді домовитися і віддати просто, наприклад, Луганськ і Донбас і на цьому закінчити війну, образно кажучи", – пояснив Півненко.

Він наголосив, що українці вже заплатили велику ціну, захищаючи свої території та населення.

"Ми дуже багато втратили свого населення і території для того, щоб просто так зупинитися і просто так віддати територію", – додав командувач Нацгвардії.

Півненко підкреслює, що будь-які рішення щодо територій мають відповідати не лише військовим, а й правовим та моральним стандартам держави, а також враховувати настрій громадян. Його слова свідчать про принципову позицію українських сил безпеки: захист своєї землі та населення залишається пріоритетом, навіть якщо можливі дипломатичні або тактичні домовленості.

Як вже писали "Коментарі", Україна нині отримує значно більшу військову підтримку від західних партнерів, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Основна проблема полягає не в обсязі допомоги, а у несвоєчасності передачі раніше анонсованих оборонних пакетів.