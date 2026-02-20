Передача Российской Федерации территориям, которые сейчас контролируют украинские Силы обороны, пока невозможна. Об этом в интервью BBC Украина заявил командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что остановка огня вдоль линии фронта – ситуация, которую Украина может понять, однако отдавать территории не будет.

"Прекращение огня по линии боевого столкновения – это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет", – отметил Пивненко.

В то же время генерал отметил, что в случае получения соответствующего приказа от Верховного главнокомандующего украинские военные будут его выполнять, однако возникают вопросы относительно реакции граждан.

"Потому что мы правовая страна. Но как воспримет это население нашей страны и вообще тогда зачем было начинать обороняться? Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну, образно говоря", – объяснил Пивненко.

Он отметил, что украинцы уже заплатили большую цену, защищая свои территории и население.

"Мы очень многое потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию", — добавил командующий Нацгвардией.

Пивненко подчеркивает, что любые решения по территориям должны отвечать не только военным, но и правовым и моральным стандартам государства, а также учитывать настроение граждан. Его слова свидетельствуют о принципиальной позиции украинских сил безопасности: защита своей земли и населения остается приоритетом, даже если возможны дипломатические или тактические договоренности.

Как уже писали "Комментарии", Украина получает значительно большую военную поддержку от западных партнеров, чем в начале полномасштабного вторжения. Основная проблема заключается не в объеме помощи, а в несвоевременности передачи ранее анонсированных оборонных пакетов.