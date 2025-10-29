logo_ukra

Путіна можна змусити поступитися у війні в Україні: озвучено інтригуючий сценарій
Путіна можна змусити поступитися у війні в Україні: озвучено інтригуючий сценарій

Микола Маломуж наголошує, що змусити Путіна до поступок можна лише завдяки військовому тиску: посиленню постачання зброї від США та союзників, закупівлям на світових ринках і розвитку українського ВПК.

29 жовтня 2025, 07:40
Автор:
Клименко Елена

Плани Володимира Путіна повністю окупувати Україну зазнали краху, однак він не має наміру здаватися. Щоб змусити кремлівського диктатора піти на поступки, необхідні вагомі аргументи, передусім військові, вважає генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Путіна можна змусити поступитися у війні в Україні: озвучено інтригуючий сценарій

Він наголосив, що ключовим фактором є постачання сучасного озброєння Україні — зокрема, від США, а також від Франції, Великої Британії, Німеччини та інших партнерів. Йдеться про системи SAMP/T, IRIS-T та інші види техніки, які здатні посилити оборонні й наступальні спроможності ЗСУ.

Також, за словами Маломужа, Україні потрібно активно закуповувати зброю та боєприпаси на міжнародних ринках і розвивати власний військово-промисловий комплекс. Важливо змінювати стратегію – не лише оборонятися, а й готувати контрудари та проводити несподівані наступальні операції.

Другою умовою генерал назвав оперативний тиск на Путіна та його оточення. Позбавлення російських еліт ресурсів і привілеїв, за його словами, є дуже болючим ударом, який може змусити їх шукати шляхи для домовленостей.

Третьою складовою є санкційний тиск, зокрема вторинні санкції, спрямовані на російські енергоресурси. У поєднанні з військовими та оперативними заходами це створить для Кремля потужний комплексний тиск, який змусить його йти на поступки.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Мінськ у вівторок, 28 жовтня, де мав зустріч із російським колегою Сергєєм Лавровим. Про свій візит Сійярто повідомив на Facebook.



Джерело: https://24tv.ua/shho-zmusit-putina-piti-postupki-general-armiyi-nazvav-3-umovi_n2941973
