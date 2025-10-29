Путина можно заставить уступить войну в Украине: озвучен интригующий сценарий

Планы Владимира Путина полностью оккупировать Украину потерпели крах, однако он не намерен сдаваться. Чтобы заставить кремлевского диктатора пойти на уступки, необходимые веские аргументы, прежде всего военные , считает генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что ключевым фактором является поставка современного вооружения Украине — в частности, от США, а также от Франции, Великобритании, Германии и других партнеров. Речь идет о системах SAMP/T, IRIS-T и других видах техники, которые способны усилить оборонительные и наступательные возможности ВСУ.

Также, по словам Маломужа, Украине необходимо активно закупать оружие и боеприпасы на международных рынках и развивать собственный военно-промышленный комплекс. Важно менять стратегию – не только обороняться, но и готовить контрудары и проводить неожиданные наступательные операции.

Вторым условием генерал назвал оперативное давление на Путина и его окружение. Лишение российских элит ресурсов и привилегий, по его словам, очень болезненный удар, который может заставить их искать пути для договоренностей.

Третьей составляющей является санкционное давление, в том числе вторичные санкции, направленные на российские энергоресурсы. В сочетании с военными и оперативными мерами это создаст для Кремля мощное комплексное давление, которое заставит его идти на уступки.

