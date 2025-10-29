logo

Путина можно заставить уступить войну в Украине: озвучен интригующий сценарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина можно заставить уступить войну в Украине: озвучен интригующий сценарий

Николай Маломуж отмечает, что принудить Путина к уступкам можно только благодаря военному давлению: усилению поставок оружия от США и союзников, закупкам на мировых рынках и развитию украинского ВПК.

29 октября 2025, 07:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Планы Владимира Путина полностью оккупировать Украину потерпели крах, однако он не намерен сдаваться. Чтобы заставить кремлевского диктатора пойти на уступки, необходимые веские аргументы, прежде всего военные , считает генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Путина можно заставить уступить войну в Украине: озвучен интригующий сценарий

Фото: из открытых источников

Он отметил, что ключевым фактором является поставка современного вооружения Украине — в частности, от США, а также от Франции, Великобритании, Германии и других партнеров. Речь идет о системах SAMP/T, IRIS-T и других видах техники, которые способны усилить оборонительные и наступательные возможности ВСУ.

Также, по словам Маломужа, Украине необходимо активно закупать оружие и боеприпасы на международных рынках и развивать собственный военно-промышленный комплекс. Важно менять стратегию – не только обороняться, но и готовить контрудары и проводить неожиданные наступательные операции.

Вторым условием генерал назвал оперативное давление на Путина и его окружение. Лишение российских элит ресурсов и привилегий, по его словам, очень болезненный удар, который может заставить их искать пути для договоренностей.

Третьей составляющей является санкционное давление, в том числе вторичные санкции, направленные на российские энергоресурсы. В сочетании с военными и оперативными мерами это создаст для Кремля мощное комплексное давление, которое заставит его идти на уступки.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Минск во вторник, 28 октября, где встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым. О своем визите Сийярто сообщил на Facebook.



Источник: https://24tv.ua/shho-zmusit-putina-piti-postupki-general-armiyi-nazvav-3-umovi_n2941973
