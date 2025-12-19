logo_ukra

Путін зухвало звинуватив Європу у "пограбуванні" і пригрозив відповіддю: ціинічна заява

За словами диктатора, якщо їхнє майно конфіскують, Москва вживатиме заходів захисту через суди та юрисдикції, незалежно від політичних рішень

19 грудня 2025, 12:45
Російський правитель Володимир Путін різко відреагував на пропозицію Євросоюзу виділити Україні репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ, назвавши цю ініціативу "пограбуванням" і попередив про можливі наслідки для Європи. Заява прозвучала під час його щорічного виступу "Підсумки року", де Путін традиційно підбиває підсумки зовнішньої та внутрішньої політики Росії.

Путін зухвало звинуватив Європу у "пограбуванні" і пригрозив відповіддю: ціинічна заява

Фото: з відкритих джерел

Російський лідер заявив, що використання заморожених коштів країни-агресорки для підтримки України є нібито незаконним і наголосив, що будь-які дії на кшталт конфіскації активів він розцінює як "пограбування", а не як юридично обґрунтоване рішення. На його думку, європейські держави, ухвалюючи такі ініціативи, ризикують серйозними наслідками, які, за його словами, можуть бути "дуже суворими для грабіжників".

Путін підкреслив, що конфіскація російських активів у ЄС нібито підриває довіру до європейських фінансових та політичних інститутів. Він заявив, що Москва готова захищати свої інтереси у будь-яких судових інстанціях і юрисдикціях, незалежно від політичного тиску чи рішень, прийнятих іншими державами. За його словами, у майбутньому, мовляв, Європі "доведеться повернути" те, що вона нібито "відбирає" у Росії.

Як вже писали "Коментарі", російський правитель Володимир Путін оголосив про нібито "нову" стратегію ведення війни проти України, що передбачає збільшення кількості військових частин, активізацію наступальних операцій уздовж усієї лінії фронту та спроби захоплення східних і південних регіонів країни. 



