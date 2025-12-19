Путин дерзко обвинил Европу в "ограблении" и пригрозил ответом: цииническое заявление

Российский правитель Владимир Путин резко отреагировал на предложение Евросоюза выделить Украине репарационный кредит за счет замороженных активов РФ, назвав эту инициативу "ограблением" и предупредил о возможных последствиях для Европы. Заявление прозвучало во время его ежегодного выступления "Итоги года", где Путин традиционно подводит итоги внешней и внутренней политики России.

Фото: из открытых источников

Российский лидер заявил, что использование замороженных средств страны-агрессорки для поддержки Украины якобы незаконно и подчеркнул, что любые действия вроде конфискации активов он расценивает как "ограбление", а не как юридически обоснованное решение. По его мнению, европейские государства, принимая такие инициативы, рискуют серьезными последствиями, которые, по его словам, могут быть "очень суровыми для грабителей".

Путин подчеркнул, что конфискация российских активов в ЕС якобы подрывает доверие к европейским финансовым и политическим институтам. Он заявил, что Москва готова защищать свои интересы в любых судебных инстанциях и юрисдикциях вне зависимости от политического давления или решений, принятых другими государствами. По его словам, в будущем, мол, Европе "придется вернуть" то, что она якобы "отбирает" у России.

