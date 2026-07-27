Путін зробив ставку на нові злочини: українців попередили про ще страшніші зміни у війні

Повномасштабна війна переходить у нову фазу, в якій Росія дедалі активніше робить ставку на диверсії, теракти та агентурну діяльність усередині України. Таку думку висловив політолог Кирило Сазонов, коментуючи останні тенденції у діях російських спецслужб.

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За його словами, ситуація на фронті складається не на користь Кремля. Попри постійні штурми, російська армія не має суттєвих успіхів, тоді як українські безпілотники регулярно завдають ударів по військових і логістичних об'єктах на території РФ.

"Війна переходить у нову фазу, яка для Росії є невигідною. Значного просування на фронті немає, а українські дрони дедалі частіше уражають важливі об'єкти в глибині Росії", – зазначив Сазонов.

На думку політолога, саме тому Кремль намагається розхитати ситуацію всередині України. Йдеться не лише про інформаційні операції, а й про підготовку диверсій, терактів та активне вербування агентів.

"Росія вкладає величезні ресурси у вербування людей. ФСБ не гребує навіть використанням неповнолітніх, що свідчить про масштабність цієї кампанії", – наголосив експерт.

Сазонов нагадав, що українські спецслужби регулярно викривають російських агентів ще до того, як ті встигають реалізувати свої плани. За його словами, саме робота контррозвідки дозволяє запобігати терактам, диверсіям на об'єктах інфраструктури та спробам коригування ракетних ударів.

Політолог вважає, що перед початком опалювального сезону Росія може ще більше посилити спроби атакувати критичну інфраструктуру та шукати нових навідників.

"Сучасна війна давно вийшла за межі окопів. Ефективна контррозвідка сьогодні є одним із головних елементів національної безпеки, особливо напередодні зими, коли Росія може активізувати диверсійну діяльність", – підсумував Кирило Сазонов.



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