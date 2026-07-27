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Путін зробив ставку на нові злочини: українців попередили про ще страшніші зміни у війні

Кирило Сазонов заявив, що через невдачі на фронті Кремль посилює диверсійну діяльність в Україні, а контррозвідка СБУ стає одним із ключових елементів національної безпеки

27 липня 2026, 14:40
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Клименко Елена

Повномасштабна війна переходить у нову фазу, в якій Росія дедалі активніше робить ставку на диверсії, теракти та агентурну діяльність усередині України. Таку думку висловив політолог Кирило Сазонов, коментуючи останні тенденції у діях російських спецслужб.

Путін зробив ставку на нові злочини: українців попередили про ще страшніші зміни у війні

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ситуація на фронті складається не на користь Кремля. Попри постійні штурми, російська армія не має суттєвих успіхів, тоді як українські безпілотники регулярно завдають ударів по військових і логістичних об'єктах на території РФ.

"Війна переходить у нову фазу, яка для Росії є невигідною. Значного просування на фронті немає, а українські дрони дедалі частіше уражають важливі об'єкти в глибині Росії", – зазначив Сазонов. 

На думку політолога, саме тому Кремль намагається розхитати ситуацію всередині України. Йдеться не лише про інформаційні операції, а й про підготовку диверсій, терактів та активне вербування агентів. 

"Росія вкладає величезні ресурси у вербування людей. ФСБ не гребує навіть використанням неповнолітніх, що свідчить про масштабність цієї кампанії", – наголосив експерт.

Сазонов нагадав, що українські спецслужби регулярно викривають російських агентів ще до того, як ті встигають реалізувати свої плани. За його словами, саме робота контррозвідки дозволяє запобігати терактам, диверсіям на об'єктах інфраструктури та спробам коригування ракетних ударів.

Політолог вважає, що перед початком опалювального сезону Росія може ще більше посилити спроби атакувати критичну інфраструктуру та шукати нових навідників. 

"Сучасна війна давно вийшла за межі окопів. Ефективна контррозвідка сьогодні є одним із головних елементів національної безпеки, особливо напередодні зими, коли Росія може активізувати диверсійну діяльність", – підсумував Кирило Сазонов.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський не випадково попередив громадян про надзвичайно складний зимовий період. На цьому наголосив політолог Ігор Чаленко, коментуючи перспективи проходження майбутнього опалювального сезону та важливість переговорів щодо можливого припинення ударів по критичній інфраструктурі.



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