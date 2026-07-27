Путин сделал ставку на новые преступления: украинцев предупредили о еще более страшных переменах в войне

Полномасштабная война переходит в новую фазу, в которой Россия все активнее делает ставку на диверсии, теракты и агентурную деятельность внутри Украины. Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов, комментируя последние тенденции в действиях российских спецслужб.

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По его словам, ситуация на фронте складывается не в пользу Кремля. Несмотря на постоянные штурмы, российская армия не имеет существенных успехов, в то время как украинские беспилотники регулярно наносят удары по военным и логистическим объектам на территории РФ.

"Война переходит в новую фазу, которая для России невыгодна. Значительного продвижения на фронте нет, а украинские дроны все чаще поражают важные объекты в глубине России", — отметил Сазонов.

По мнению политолога, именно поэтому Кремль пытается расшатать ситуацию внутри Украины. Речь идет не только об информационных операциях, но и о подготовке диверсий, терактов и активной вербовке агентов.

"Россия вкладывает огромные ресурсы в вербовку людей. ФСБ не гнушается даже использованием несовершеннолетних, что свидетельствует о масштабности этой кампании", – подчеркнул эксперт.

Сазонов напомнил, что украинские спецслужбы регулярно разоблачают российских агентов еще до того, как успевают реализовать свои планы. По его словам, именно работа контрразведки позволяет предотвращать теракты, диверсии на объектах инфраструктуры и попытки корректировки ракетных ударов.

Политолог считает, что перед началом отопительного сезона Россия может еще больше усилить попытки атаковать критическую инфраструктуру и искать новых наводчиков.

"Современная война давно вышла за пределы окопов. Эффективная контрразведка сегодня является одним из главных элементов национальной безопасности, особенно в преддверии зимы, когда Россия может активизировать диверсионную деятельность", – подытожил Кирилл Сазонов.



Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский не случайно предупредил граждан о чрезвычайно сложном зимнем периоде. Это подчеркнул политолог Игорь Чаленко, комментируя перспективы прохождения предстоящего отопительного сезона и важность переговоров относительно возможного прекращения ударов по критической инфраструктуре.