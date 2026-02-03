Путін зробив хитру ставку під час удару по Києву: озвучено тривожну заяву

Під час чергової нічної атаки по території України російські війська зробили ставку на масове застосування балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, загалом ворог випустив 521 засіб повітряного нападу, і значну частину з них становили саме балістичні ракети, які рухаються за складною траєкторією та є надзвичайно важкими для перехоплення. Саме цим пояснюється той факт, що з понад 70 ракет силам протиповітряної оборони вдалося знищити або перехопити 38. Водночас Ігнат наголосив, що навіть такий результат є високим з огляду на специфіку балістики.

Крилатих ракет під час цієї атаки було значно менше — лише 28. Із них 20 було успішно знищено, тоді як щодо ще шести ракет інформація уточнюється. Не виключено, що вони не досягли своїх цілей.

Як зазначив представник Повітряних сил, удар охопив одразу кілька регіонів України, зокрема Харківську, Дніпропетровську, Київську, Одеську та Вінницьку області. Основними цілями противника знову стали об’єкти критичної інфраструктури, попри заяви про можливі домовленості чи "перемир’я".

Говорячи про тактику ворога, Ігнат зауважив, що якщо раніше основу ударів складали крилаті ракети типу "Калібр" або Х-101, то нині дедалі частіше застосовуються Х-22, Х-32, гіперзвукові "Циркони", а також, ймовірно, ракети типу "Онікс".

Він також звернув увагу, що Росія використовує дві основні моделі атак: або концентрує значні сили на одному регіоні, зокрема столиці, або завдає одночасних ударів по багатьох областях. У зв’язку зі зростанням кількості балістичних загроз Україна потребує посилення систем ППО, здатних ефективно їх перехоплювати, а також достатнього запасу ракет до них. Про цю потребу, наголосив Ігнат, мають знати міжнародні партнери.

