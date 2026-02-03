Путин сделал хитрую ставку во время удара по Киеву: озвучено тревожное заявление

В ходе очередной ночной атаки по территории Украины российские войска сделали ставку на массовое применение баллистических ракет. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Фото: из открытых источников

По его словам, в целом враг выпустил 521 средство воздушного нападения, и значительную часть из них составляли именно баллистические ракеты, двигающиеся по сложной траектории и чрезвычайно тяжелые для перехвата. Именно этим объясняется тот факт, что из более 70 ракет силам противовоздушной обороны удалось уничтожить или перехватить 38. В то же время Игнат подчеркнул, что даже такой результат высок, учитывая специфику баллистики.

Крылатых ракет во время этой атаки было значительно меньше — всего 28. Из них 20 были успешно уничтожены, в то время как в отношении еще шести ракет информация уточняется. Не исключено, что они не добились своих целей.

Как отметил представитель Воздушных сил, удар охватил сразу несколько регионов Украины, в частности, Харьковскую, Днепропетровскую, Киевскую, Одесскую и Винницкую области. Основными целями противника снова стали объекты критической инфраструктуры, несмотря на заявления о возможных договоренностях или "перемирии".

Говоря о тактике врага, Игнат отметил, что если раньше основу ударов составляли крылатые ракеты типа "Калибр" или Х-101, то сейчас все чаще применяются Х-22, Х-32, гиперзвуковые "Цирконы", а также, вероятно, ракеты типа "Оникс".

Он также обратил внимание, что Россия использует две основные модели атак: либо концентрирует значительные силы на одном регионе, в частности столице, либо наносит одновременные удары по многим областям. В связи с ростом количества баллистических угроз, Украина нуждается в усилении систем ПВО, способных эффективно их перехватывать, а также достаточного запаса ракет к ним. Об этой необходимости, подчеркнул Игнат, должны знать международные партнеры.

