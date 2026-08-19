Путін знову змусить європейців тремтіти через українцуів: озвучено страшну причину

Постійні російські атаки на Одесу та гостра нестача засобів протиповітряної оборони можуть спровокувати нову хвилю виїзду українців до Європейського Союзу вже цієї зими. Про це заявив старший науковий співробітник Atlantic Council Майкл Боцюрків.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ситуація в Одесі викликає дедалі більше занепокоєння напередодні холодного сезону. Росія продовжує завдавати масованих ударів, використовуючи різні типи озброєння, зокрема іранські технології, північнокорейську балістику та компоненти китайського виробництва.

Аналітик наголошує, що під загрозою перебуває не лише військова, а й цивільна інфраструктура. Удари по енергетичних об’єктах можуть призвести до перебоїв із електро-, тепло- та водопостачанням. Для мешканців Одеси це особливо небезпечно напередодні зими, коли наслідки пошкодження критичної інфраструктури можуть бути значно серйознішими.

Окремою проблемою залишається забезпечення українських військових. Один із одеських офіцерів розповів Боцюрківу, що частину необхідного обладнання підрозділу доводиться самостійно збирати через соціальні мережі.

"Батьківщина забезпечує нас лише на 60% від того, що нам потрібно. Решту 40% моя сторона мусить збирати сама", — розповів військовий.

На думку експерта, повторення минулорічного сценарію з масштабними пошкодженнями критичної інфраструктури може мати серйозні наслідки для міста. Додатковий ризик створює можливе погіршення ситуації в портовій економіці Одеси.

"Це може спричинити нову масштабну хвилю міграції до Євросоюзу. І тоді бомбардування Одеси Росією стане проблемою Європи в найбуквальнішому сенсі", — попередив Боцюрків.

Портал "Коментарі" вже писав, що політичне звернення Михайла Федорова до українців у форматі президентського відеозвернення стало предметом критики з боку політолога Євгена Магди. Експерт розібрав заяву політика та назвав п’ять ключових помилок, які, на його думку, можуть негативно вплинути на подальшу кар’єру Федорова.