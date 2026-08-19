Путин снова заставит европейцев дрожать из-за украинцев: озвучена страшная причина

Постоянные российские атаки на Одессу и острая нехватка средств противовоздушной обороны могут спровоцировать новую волну выезда украинцев в Европейский Союз уже этой зимой. Об этом заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Майкл Ботюрков.

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По его словам, ситуация в Одессе вызывает все большее беспокойство в преддверии холодного сезона. Россия продолжает наносить массированные удары, используя различные типы вооружения, в том числе иранские технологии, северокорейскую баллистику и компоненты китайского производства.

Аналитик отмечает, что под угрозой находится не только военная, но и гражданская инфраструктура. Удары по энергетическим объектам могут привести к перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением. Для жителей Одессы это особенно опасно накануне зимы, когда последствия повреждения критической инфраструктуры могут быть серьезнее.

Отдельной проблемой остается обеспечение украинских военных. Один из одесских офицеров рассказал Боцюркиву, что часть необходимого оборудования подразделения приходится самостоятельно собирать через социальные сети.

"Родина обеспечивает нас всего на 60% от того, что нам нужно. Остальные 40% моя сторона должна собирать сама", — рассказал военный.

По мнению эксперта, повторение прошлогоднего сценария с масштабными повреждениями критической инфраструктуры может иметь серьезные последствия для города. Дополнительный риск создает вероятное ухудшение ситуации в портовой экономике Одессы.

"Это может повлечь за собой новую масштабную волну миграции в Евросоюз. И тогда бомбардировка Одессы Россией станет проблемой Европы в самом буквальном смысле", — предупредил Боцюрков.

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