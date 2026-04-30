Путін знову всіх перехитрив: розкрито справжню мету дзвінка диктатора Трампу

29 квітня відбулася телефонна розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування сторони торкнулися одразу кількох міжнародних тем, зокрема ситуації на Близькому Сході та повномасштабної війни Росії проти України.

Московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт вважає, що цей дзвінок мав не лише дипломатичний, а й іміджевий підтекст. На його думку, Путін намагався підкреслити існування особливого характеру відносин із Трампом та нагадати про себе на тлі активних політичних подій у США.

Журналіст припускає, що додатковим фактором могла стати увага Вашингтона до візиту британського монарха Чарльза III до США 27 квітня. Після його виступу в Конгресі активно обговорювалися "особливі відносини" між Великою Британією та Сполученими Штатами, що, за оцінкою Беннетта, могло викликати у Кремля прагнення продемонструвати власну близькість до американської політичної еліти.Офіційне повідомлення Кремля про розмову Путіна і Трампа, як зазначає журналіст, мало нетипово емоційний характер. У ньому згадувалася підтримка Трампа після замаху на нього у Вашингтоні, а також схвальна оцінка його рішень щодо тимчасового припинення вогню з Іраном. За словами Беннетта, тон цього повідомлення нагадував спробу створити максимально позитивний образ взаємин між політиками.

Аналітик також звертає увагу на складну дипломатичну позицію Росії, яка намагається одночасно зберігати союзницькі відносини з Іраном і водночас не втрачати контакт із можливими політичними лідерами США.

На думку Беннетта, вибір часу для дзвінка був невипадковим. У Кремлі могли розраховувати, що прямий контакт із Трампом допоможе зміцнити позиції Москви в контексті війни проти України, особливо з огляду на зміну політичних акцентів у самих США.

