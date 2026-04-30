Путин снова всех перехитрил: раскрыта истинная цель звонка диктатора Трампа
Путин снова всех перехитрил: раскрыта истинная цель звонка диктатора Трампа

Этот телефонный звонок воспринимают как попытку главы Кремля подчеркнуть якобы особые отношения с Трампом и заручиться его поддержкой в войне против Украины

30 апреля 2026, 12:25
Клименко Елена

29 апреля состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Во время общения стороны затронули сразу несколько международных тем, в том числе ситуации на Ближнем Востоке и полномасштабную войну России против Украины.

Московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт считает, что этот звонок имел не только дипломатический, но и имиджевый подтекст. По его мнению, Путин пытался подчеркнуть существование особого характера отношений с Трампом и напомнить о себе на фоне активных политических событий в США.  

Журналист предполагает, что дополнительным фактором могло стать внимание Вашингтона к визиту британского монарха Чарльза III в США 27 апреля. После его выступления в Конгрессе активно обсуждались "особые отношения" между Великобританией и Соединенными Штатами, что, по оценке Беннетта, могло вызвать у Кремля стремление продемонстрировать свою близость к американской политической элите. Официальное сообщение Кремля о разговоре Путина и Трампа, как отмечает журналист, носило нетипично эмоциональный характер. В нем упоминалась поддержка Трампа после покушения на него в Вашингтоне, а также одобрительная оценка его решений по временному прекращению огня с Ираном. По словам Беннетта, тон этого сообщения напоминал попытку создать максимально положительный образ отношений между политиками.  

Аналитик также обращает внимание на сложную дипломатическую позицию России, которая пытается одновременно сохранять союзнические отношения с Ираном и не терять контакт с возможными политическими лидерами США.

По мнению Беннетта, выбор времени для звонка был неслучайным. В Кремле могли рассчитывать, что прямой контакт с Трампом поможет укрепить позиции Москвы в контексте войны против Украины, особенно с учетом смены политических акцентов в самих США.

