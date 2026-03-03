Путін знову все прогавив: який новий задум диктатора точно приречено на поразку

Російським окупантам значно складніше вивести з ладу об’єкти водопостачання та каналізації, ніж енергетичну інфраструктуру України. Для завдання серйозного ураження таких систем ворогу може не вистачити точності дронів та запасів балістичних ракет. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Фото: з відкритих джерел

За словами фахівця, особливість водоканалів полягає в їхній закритій конструкції. На відміну від відкритих трансформаторних чи розподільчих установок, насосні станції та вузли водопостачання менш вразливі для атак із повітря.

"Те, що стосується систем водопостачання, систем каналізації — це не відкриті споруди, це закриті споруди. І вразити точно ті насоси або станції значно складніше", — пояснив Криволап.

Експерт також звернув увагу на дефіцит у ворога точних озброєнь, необхідних для ефективного ураження подібних об’єктів. Наприклад, дрони "шахед" не здатні завдати критичної шкоди захищеним станціям через їхню конструкцію.

Щодо балістичних ракет, для результативного знищення таких закритих споруд потрібні великі запаси, яких у російських загарбників наразі обмаль. Криволап зазначає, що без достатньої кількості високоточної зброї організувати системне руйнування української системи водопостачання для РФ майже неможливо.

