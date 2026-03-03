Путин снова все упустил: какой новый замысел диктатора точно обречен на поражение

Российским оккупантам гораздо сложнее вывести из строя объекты водоснабжения и канализации, чем энергетическую инфраструктуру Украины. Для нанесения серьезного поражения таких систем врагу может не хватить точности дронов и запасов баллистических ракет. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

Фото: из открытых источников

По словам специалиста, особенность водоканалов состоит в их закрытой конструкции. В отличие от открытых трансформаторных или распределительных установок насосные станции и узлы водоснабжения менее уязвимы для атак с воздуха.

"То, что касается систем водоснабжения, систем канализации — это не открытые сооружения, это закрытые сооружения. И поразить точно эти насосы или станции значительно сложнее", — пояснил Криволап.

Эксперт также обратил внимание на дефицит у врага точных вооружений, необходимых для эффективного поражения подобных объектов. Например, дроны "шахед" не способны нанести критический ущерб защищенным станциям из-за их конструкции.

Что касается баллистических ракет, для результативного уничтожения таких закрытых сооружений нужны большие запасы, которых у российских захватчиков маловато. Криволап отмечает, что без достаточного количества высокоточного оружия организовать системное разрушение украинской системы водоснабжения для РФ практически невозможно.

