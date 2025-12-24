Путін знову отримав своє: у США розгромили ЄС і Білмий дім за поступки щодо України

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон переконаний, що обережність Європейського Союзу та специфіка американської дипломатії, на його думку, зіграли на користь Росії у війні проти України. Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на авторську колонку Болтона у Washington Post.

Болтон наголошує, що під загрозою сьогодні опинилася не лише державна незалежність і свобода України. За його оцінкою, ризики значно ширші.

"У період холодної війни розпад НАТО був однією з головних стратегічних цілей Радянського Союзу, яку, на щастя, так і не вдалося реалізувати. Проте нині складається враження, що частина американців та європейців готові виконати це завдання замість Москви", — зазначає він.

Окремо Болтон критикує рішення Європейського Союзу не передавати Україні заморожені російські активи, називаючи це серйозним прорахунком.

"Це була очевидна поразка політичних лідерів, яких Володимир Путін за кілька днів до цього зневажливо назвав “підсвинками”. Сигнал від ЄС був надто слабким: підтримка України декларується, але без рішучих дій. Не дивно, що Путін вважає час своїм союзником", — стверджує Болтон.

На його думку, ще більш невдалою виглядала дипломатична лінія адміністрації Трампа. Болтон звертає увагу, що Трамп неодноразово заявляв про нібито прагнення Путіна до миру, не маючи для цього доказів, тоді як, за інформацією ЗМІ, американська розвідка дотримується протилежної оцінки.

