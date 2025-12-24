Путин снова получил свое: в США разгромили ЕС и Белмый дом за уступки в отношении Украины

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон убежден, что осторожность Европейского Союза и специфика американской дипломатии, по его мнению, сыграли в пользу России в войне против Украины. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на авторскую колонку Болтона в Washington Post.

Фото: из открытых источников

Болтон отмечает, что под угрозой сегодня оказалась не только государственная независимость и свобода Украины. По его оценке, риски гораздо шире.

"В период холодной войны распад НАТО был одной из главных стратегических целей Советского Союза, которую, к счастью, так и не удалось реализовать. Однако сейчас создается впечатление, что часть американцев и европейцев готовы выполнить эту задачу вместо Москвы", — отмечает он.

Отдельно Болтон критикует решение Европейского Союза не передавать Украине замороженные российские активы, называя это серьезным просчетом.

"Это было очевидное поражение политических лидеров, которых Владимир Путин за несколько дней до этого пренебрежительно назвал подсвинками. Сигнал от ЕС был слишком слабым: поддержка Украины декларируется, но без решительных действий. Неудивительно, что Путин считает время своим союзником", — утверждает Болтон.

По его мнению, еще более неудачной была дипломатическая линия администрации Трампа. Болтон обращает внимание, что Трамп неоднократно заявлял о якобы стремлении Путина к миру, не имея для этого доказательств, в то время как, по информации СМИ, американская разведка придерживается противоположной оценки.

