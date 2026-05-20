Путін знову наказує взяти Куп'янськ: ЗСУ розкрили нову тактику окупантів

Куп'янськ залишається повністю під контролем українських сил, незважаючи на постійні спроби російських підрозділів проникнути до міста малими групами. Про це у коментарі "Супільно. Харків" заявив командир роти першого батальйону бригади "Хартія" із позивним "Зануда".

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

За словами військового, окупанти все частіше намагаються просочуватися в район Куп'янська через лісосмуги та густу рослинність, використовуючи погодні умови та "зеленку" для маскування. Проте більшість таких груп українські бійці своєчасно виявляють та знищують ще на підступах до позицій.

Командир наголосив, що заяви Росії про нібито контроль над містом не мають нічого спільного з реальністю. За його словами, максимум, чого вдається досягти противнику, — це короткочасне проникнення окремих піхотинців.

"Один-два солдати заходять, їх ліквідують. Потім знову намагаються просочитися малими групами, але це не означає контролю за територією", — зазначив військовий.

Наразі українські підрозділи утримують оборонні лінії, сформовані після торішнього контрнаступу, а ситуація на напрямі залишається контрольованою.

Основну ставку російська армія робить на піхоту та FPV-дрони. Як пояснює "Зануда", піхотинців фактично використовують як "витратний матеріал" для виявлення українських позицій, після чого за координатами починають працювати безпілотники та артилерія.

При цьому багато російських солдатів діють практично поодинці. Їм дають координати та відправляють до українських позицій без повноцінного забезпечення. Коли починаються удари українських FPV-дронів, частина окупантів вважає за краще здаватися в полон.

Військовий також зазначив, що російським силам вкрай складно розвивати наступ у районі Куп'янська через особливості місцевості, річкові рубежі та відсутність можливостей для ефективного застосування важкої техніки.

За оцінкою українських бійців, зараз армія РФ не має реальних шансів захопити місто, незважаючи на постійні спроби тиску на цій ділянці фронту.

