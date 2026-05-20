Путин вновь приказывает взять Купянск: ВСУ раскрыли новую тактику оккупантов

Купянск остается полностью под контролем украинских сил, несмотря на постоянные попытки российских подразделений проникнуть в город малыми группами. Об этом в комментарии "Суспильне. Харків" заявил командир роты первого батальона бригады "Хартия" с позывным "Зануда".

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

По словам военного, оккупанты все чаще пытаются просачиваться в район Купянска через лесополосы и густую растительность, используя погодные условия и "зеленку" для маскировки. Однако большинство таких групп украинские бойцы своевременно обнаруживают и уничтожают еще на подступах к позициям.

Командир подчеркнул, что заявления России о якобы контроле над городом не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, максимум, чего удается добиться противнику, — это кратковременное проникновение отдельных пехотинцев.

"Один-два солдата заходят, их ликвидируют. Потом снова пытаются просочиться малыми группами, но это не означает контроля над территорией", — отметил военный.

Сейчас украинские подразделения удерживают оборонительные линии, сформированные после прошлогоднего контрнаступления, а ситуация на направлении остается контролируемой.

Основную ставку российская армия делает на пехоту и FPV-дроны. Как объясняет "Зануда", пехотинцев фактически используют как "расходный материал" для выявления украинских позиций, после чего по координатам начинают работать беспилотники и артиллерия.

При этом многие российские солдаты действуют практически в одиночку. Им дают координаты и отправляют к украинским позициям без полноценного обеспечения. Когда начинаются удары украинских FPV-дронов, часть оккупантов предпочитает сдаваться в плен.

Военный также отметил, что российским силам крайне сложно развивать наступление в районе Купянска из-за особенностей местности, речных рубежей и отсутствия возможностей для эффективного применения тяжелой техники.

По оценке украинских бойцов, сейчас у армии РФ нет реальных шансов захватить город, несмотря на постоянные попытки давления на этом участке фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Купянск под контролем ВСУ: Z-паблики сообщают о гибели гарнизона оккупантов в городской больнице.



