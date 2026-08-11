Путін знайшов остаточний спосіб підкорити Україну: озвучено страшну перспективу капітуляції

Сьогодні Україна опинилася в умовах безперервного тиску з боку Кремля, який прагне виснажити державу не лише військовими ударами, а й психологічними та дипломатичними маневрами. Путін робить ставку на затяжну війну, використовуючи балістичні атаки, удари по енергетичній інфраструктурі та загрозу гуманітарної кризи як інструменти примусу. Його стратегія полягає у створенні відчуття безвиході: змусити Київ погодитися на поступки, які вигідні Москві, через постійний страх нових руйнувань і втрат. У цьому контексті будь-які заяви про обмеження допомоги від союзників чи натяки на перемир’я лише підсилюють тиск, який Путін намагається перетворити на головний важіль у війні. Чи реальний сценарій капітуляції України у війні? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, першим небезпечним сценарієм може стати поступове військове виснаження України. Йдеться не обов’язково про масштабний прорив російської армії, а про тривале скорочення запасів боєприпасів, дефіцит засобів ППО та нестачу особового складу. Якщо міжнародні партнери не зможуть своєчасно компенсувати ці втрати, позиції Києва на потенційних переговорах можуть суттєво ослабнути. Додатковий ризик виникне взимку, якщо Росія зможе системно атакувати енергетичну інфраструктуру. Ще одним критичним фактором стане різке зменшення західної підтримки — військової, фінансової та розвідувальної. У такому разі Москва отримає більше можливостей для посилення тиску, хоча саме по собі скорочення допомоги ще не означатиме неминучої капітуляції України.

Не менш небезпечним є поєднання енергетичної та гуманітарної криз із зовнішнім політичним тиском. Масоване знищення електростанцій, тепломереж і логістики може створити серйозне навантаження на суспільство та державні інституції. Паралельно окремі союзники можуть почати вимагати від Києва швидкого припинення війни навіть ціною територіальних поступок.

Чат-бот Gemini переконаний, що одним із найнебезпечніших сценаріїв може стати критичне скорочення військової допомоги від партнерів. Якщо США та Європа припинять або різко зменшать постачання ракет для ППО, артилерійських боєприпасів і важкого озброєння, українській армії буде значно складніше стримувати російський наступ. Особливо небезпечним стане дефіцит засобів для перехоплення балістичних ракет та протидії російській авіації. У такій ситуації військовий тиск на фронті може швидко посилитися, а українські міста — опинитися під значно масштабнішими ударами.

Іншим критичним фактором може стати гуманітарно-енергетичний колапс, якщо Росія зможе системно зруйнувати генерацію та інші об'єкти життєзабезпечення під час важкої зими. Тривала відсутність електрики, тепла й води у великих містах здатна різко посилити тиск на суспільство та державу. Водночас небезпечною була б і внутрішня політична чи військова криза — виснаження людського ресурсу, конфлікт між суспільством і керівництвом або проблеми в системі управління.

Чат-бот Copilot стверджує, що найбільш небезпечним фактором є масовані удари по критичній інфраструктурі. Якщо Росії вдасться паралізувати енергетику та транспорт, це може створити гуманітарну катастрофу, яка змусить владу шукати будь-які способи зупинити війну. Другий сценарій — втрата зовнішньої підтримки. Якщо союзники різко скоротять постачання зброї та фінансову допомогу, Україна опиниться в умовах виснаження, що може підштовхнути до переговорів на невигідних умовах. Третій сценарій — внутрішня політична криза: падіння довіри до влади, соціальні протести та розкол еліт можуть підірвати здатність країни продовжувати боротьбу.

Втім, навіть у цих умовах капітуляція не гарантує завершення війни. Кремль може використати її як старт для нових вимог і подальшої окупації. Тому найгірший сценарій — це примусова капітуляція, яка не принесе миру, а лише закріпить агресію та створить довгострокову нестабільність.

Таким чином, усі три версії ШІ вважають, що каапітуляція України не принесе миру ні самій країні, ні європейському континенту — вона лише перенесе війну у більш криваву та хаотичну фазу. Розуміння цих ризиків доводить, що єдиною реальною альтернативою капітуляції є збереження внутрішньої єдності, підтримання критичної інфраструктури та максимальне розширення власного оборонно-промислового потенціалу, щоб ціна подальшої агресії залишалася для Кремля непомірною.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може готуватися до нового етапу ескалації війни проти України. На це вказують посилення ракетних ударів по українських містах, спроби активізувати наступ на Донбасі та зміни у військовому командуванні РФ.