Путін підготував нову страшну ескалацію в Україні: такого сценарію не очікував ніхто

Росія може готуватися до нового етапу ескалації війни проти України. На це вказують посилення ракетних ударів по українських містах, спроби активізувати наступ на Донбасі та зміни у військовому командуванні РФ. Водночас Україна нарощує удари по російських нафтопереробних підприємствах, військових об'єктах, логістичних центрах і суднах у Чорному та Азовському морях.

Фото: з відкритих джерел

Військовий кореспондент і експерт з питань оборони Роберт Фокс у матеріалі для The iPaper назвав нинішню ситуацію динамічним тупиком. За його оцінкою, Кремль намагається змінити баланс на свою користь і може вдатися до більш агресивної стратегії.

Фокс звернув увагу на кадрові перестановки у російському військовому керівництві. Новим командирам, за його даними, поставлено завдання захопити всю Донецьку область до кінця року. Експерт припускає, що російські війська намагатимуться максимально активізувати наступ до осіннього погіршення погодних умов.

Окремим ризиком залишається можлива нова мобілізація в Росії. За оцінками аналітиків, після вересневих парламентських виборів Кремль може спробувати залучити до армії до 600 тисяч людей.

Водночас Москва посилює ракетний терор. Росія дедалі частіше атакує українські міста та критичну інфраструктуру, намагаючись створити додатковий тиск на населення напередодні зими.

Для України серйозною проблемою залишається дефіцит систем і ракет ППО, особливо здатних перехоплювати балістичні цілі. Фокс зазначає, що запаси ракет для Patriot суттєво скоротилися, а глобальний попит на такі боєприпаси продовжує зростати.

Портал "Коментарі" вже писав, що західні суспільства поступово звикають до новин про російські ракетні удари по Україні, через що війна ризикує перетворитися для партнерів Києва на щоденну рутину. Політолог Ігор Рейтерович вважає таку тенденцію небезпечною, адже зниження уваги може впливати і на готовність Заходу продовжувати підтримку України.