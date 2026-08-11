Путин подготовил новую страшную эскалацию в Украине: такого сценария не ожидал никто

Россия может готовиться к новому этапу эскалации войны против Украины. На это указывают на усиление ракетных ударов по украинским городам, попытки активизировать наступление на Донбассе и изменения в военном командовании РФ. В то же время Украина наращивает удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, военным объектам, логистическим центрам и судам в Черном и Азовском морях.

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Военный корреспондент и эксперт по обороне Роберт Фокс в материале для The iPaper назвал нынешнюю ситуацию динамичным тупиком. По его оценке, Кремль пытается изменить баланс в свою пользу и может прибегнуть к более агрессивной стратегии.

Фокс обратил внимание на кадровые перестановки в российском военном руководстве. Новым командирам, по его данным, поставлена задача захватить всю Донецкую область до конца года. Эксперт предполагает, что российские войска постараются максимально активизировать наступление к осеннему ухудшению погодных условий.

Отдельным риском остается возможная новая мобилизация в России. По оценкам аналитиков, после сентябрьских парламентских выборов Кремль может попытаться привлечь в армию до 600 тысяч человек.

В то же время Москва ужесточает ракетный террор. Россия все чаще атакует украинские города и критическую инфраструктуру, пытаясь создать дополнительное давление на население в преддверии зимы.

Для Украины серьезной проблемой остается дефицит систем и ракет ПВО, особенно способных перехватывать баллистические цели. Фокс отмечает, что запасы ракет для Patriot значительно сократились, а глобальный спрос на такие боеприпасы продолжает расти.

Портал "Комментарии" уже писал , что западные общества постепенно привыкают к новостям о российских ракетных ударах по Украине, из-за чего война рискует превратиться для партнеров Киева в ежедневную рутину. Политолог Игорь Рейтерович считает такую тенденцию опасной, ведь снижение внимания может влиять и на готовность Запада продолжать поддержку Украины.