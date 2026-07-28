Путін знайшов новий спосіб, як продовжувати війну проти України: у США розкрили тактику Кремля

Кремль не відмовляється від спроб зберегти на фронті росіян, мобілізованих ще восени 2022 року. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Володимир Путін продовжує публічну кампанію, мета якої – переконати мобілізованих перейти на контрактну службу та продовжити участь у війні проти України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Приводом до таких висновків став виступ президента РФ під час заходів до Дня Військово-морського флоту. На думку ISW, зустріч Путіна з одним із військовослужбовців Каспійської флотилії була заздалегідь підготовлена. Військовий розповів, що після мобілізації воював в Україні з вересня 2022 року і тепер має намір підписати контракт із Міністерством оборони Росії.

Путін у відповідь назвав цю історію прикладом того, як людина змогла знайти своє покликання завдяки війні. Аналітики вважають, що подібні епізоди використовують Кремль як елемент інформаційної кампанії, покликаної показати контрактну службу не як вимушений захід, а як усвідомлений життєвий вибір.

В ISW нагадують, що російське військове керівництво вже робило спроби перевести мобілізованих на контрактну основу. За даними аналітиків, у середині 2025 року Міноборони РФ проводило опитування серед військовослужбовців і одночасно чинило тиск, домагаючись підписання нових контрактів. Раніше також неодноразово з'являлися повідомлення про фінансове стимулювання та примус мобілізованих до продовження служби.

Експерти вважають, що Кремль прагне зберегти підготовлений особовий склад у лавах армії та водночас знизити суспільне невдоволення відсутністю демобілізації. Така стратегія дозволяє російській владі уникати нової масштабної мобілізаційної кампанії, зберігаючи чисельність військ за рахунок покликаних громадян.

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