logo

BTC/USD

63415

ETH/USD

1882.51

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин нашел новый способ, как продолжать войну против Украины: в США раскрыли тактику Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин нашел новый способ, как продолжать войну против Украины: в США раскрыли тактику Кремля

Российские власти продолжают убеждать и, по данным аналитиков, принуждать участников мобилизации 2022 года подписывать контракты с Минобороны

28 июля 2026, 07:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль не отказывается от попыток сохранить на фронте россиян, мобилизованных еще осенью 2022 года. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), Владимир Путин продолжает публичную кампанию, цель которой – убедить мобилизованных перейти на контрактную службу и продолжить участие в войне против Украины.

Путин нашел новый способ, как продолжать войну против Украины: в США раскрыли тактику Кремля

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Поводом для таких выводов стало выступление президента РФ во время мероприятий ко Дню Военно-морского флота. По мнению ISW, встреча Путина с одним из военнослужащих Каспийской флотилии была заранее подготовлена. Военный рассказал, что после мобилизации воевал в Украине с сентября 2022 года и теперь намерен подписать контракт с Министерством обороны России.

Путин в ответ назвал эту историю примером того, как человек смог найти свое призвание благодаря войне. Аналитики считают, что подобные эпизоды используются Кремлем как элемент информационной кампании, призванной показать контрактную службу не как вынужденную меру, а как осознанный жизненный выбор.

В ISW напоминают, что российское военное руководство уже предпринимало попытки перевести мобилизованных на контрактную основу. По данным аналитиков, в середине 2025 года Минобороны РФ проводило опросы среди военнослужащих и одновременно оказывало давление, добиваясь подписания новых контрактов. Ранее также неоднократно появлялись сообщения о финансовом стимулировании и принуждении мобилизованных к продолжению службы.

Эксперты полагают, что Кремль стремится сохранить подготовленный личный состав в рядах армии и одновременно снизить общественное недовольство отсутствием демобилизации. Такая стратегия позволяет российским властям избегать новой масштабной мобилизационной кампании, сохраняя численность войск за счет уже призванных граждан.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что начнется в РФ сразу после выборов в Думу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-27-2026/
Теги:

Новости

Все новости