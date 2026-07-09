Путін змінив тактику ударів по Україні: до чого готується Росія

Росія переходить до нової тактики повітряних атак проти України, роблячи ставку на регулярне застосування балістичних ракет замість рідкісних, але масштабних комбінованих ударів. Таку оцінку висловив український політичний оглядач Віктор Андрусів, коментуючи останні атаки на Київ.

Росія змінила тактику ударів по Україні. Фото з відкритих джерел

Віктор Андрусів вважає, що причиною зміни підходу Кремля став дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які залишаються ключовим засобом захисту від російської балістики. Водночас Росія не має можливості виробляти такі ракети у великих обсягах.

"Виглядає, що путін обрав нову тактику. Очевидний брак ракет Patrio t мотивує його розвивати свій терор. Але орки не можуть виробляти балістику в значних обсягах. За різними даними це від 30 до 60 шт в місяць", — вважає Андрусів.

На його думку, саме тому Москва може відмовитися від рідкісних масованих атак і перейти до регулярних ударів невеликими партіями.

"Тому вони переходять із рідкісних масованих ударів на регулярні не значні. Я думаю, що раз на два дні вони будуть наносити по 5-10 балістик. Тримаймося. Терор це завжди про безсилля ворога", — додав Андрусів.

Останні події частково підтверджують таку тенденцію. У ніч проти 8 липня російські війська втретє за тиждень атакували Київ балістичними ракетами. Крім двох балістичних ракет, окупанти застосували 94 ударні безпілотники різних типів. Перед цим, 6 липня, Росія здійснила масштабну атаку, використавши 419 засобів повітряного нападу, серед яких 23 балістичні ракети "Іскандер-М" та С-400, крилаті ракети Х-101 і "Калібр", а також сотні дронів.

Ще більшим був удар 2 липня, коли Росія випустила майже 500 безпілотників, 34 крилаті і24 балістичні ракети. Тоді українським силам не вдалося перехопити жодної балістичної ракети, а атака на Київ забрала життя 31 людини, понад сто отримали поранення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що не так з заявою Трампа про дозвіл на виробництво ракет Patriot в Україні: у США вказали на важливий нюанс.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі істерично відреагували на удари України.