Путин сменил тактику ударов по Украине: к чему готовится Россия

Россия переходит к новой тактике воздушных атак против Украины, делая ставку на регулярное применение баллистических ракет вместо редких, но масштабных комбинированных ударов. Такую оценку высказал украинский политический обозреватель Виктор Андрусив, комментируя последние атаки на Киев.

Россия сменила тактику ударов по Украине. Фото из открытых источников

Виктор Андрусив считает, что причиной изменения подхода Кремля стал дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot, остающихся ключевым средством защиты от российской баллистики. В то же время у России нет возможности производить такие ракеты в больших объемах.

"Похоже, что пути выбрал новую тактику. Очевидная нехватка ракет Patrio t мотивирует его развивать свой террор. Но орки не могут производить баллистику в больших объемах. По разным данным это от 30 до 60 шт в месяц", — считает Андрусив.

По его мнению, именно поэтому Москва может отказаться от редких массированных атак и перейти к регулярным ударам небольшими партиями.

"Поэтому они переходят с редких массированных ударов на регулярные не значительные. Я думаю, что раз в два дня они будут наносить по 5-10 баллистик. Держимся. Террор это всегда о бессилии врага", — добавил Андрусив.

Последние события частично подтверждают такую тенденцию. В ночь на 8 июля российские войска третий раз за неделю атаковали Киев баллистическими ракетами. Кроме двух баллистических ракет, оккупанты применили 94 ударных беспилотника разных типов. Перед этим, 6 июля, Россия совершила масштабную атаку, использовав 419 средств воздушного нападения, среди которых 23 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", а также сотни дронов.

Еще большим был удар 2 июля, когда Россия выпустила почти 500 беспилотников, 34 крылатых и 24 баллистических ракеты. Тогда украинским силам не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты, а атака на Киев унесла жизни 31 человека, более ста получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не так с заявлением Трампа о разрешении на производство ракет Patriot в Украине: в США указали на важный нюанс.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле истерически отреагировали на удары Украины.