Путін злякався атак на небезпечні об'єкти в РФ: кого зібрався залучати для захисту
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін злякався атак на небезпечні об'єкти в РФ: кого зібрався залучати для захисту

У РФ замислилися над створенням регіональних добровольчих загонів для захисту особливо небезпечних та критично важливих об'єктів

28 жовтня 2025, 13:55
Кравцев Сергей

Колишній міністр оборони РФ, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що російський диктатор Володимир Путін позитивно відреагував на ідею створення регіональних добровільних загонів для захисту особливо небезпечних та критично важливих об'єктів. Про це заявив Шойгу на виїзній нараді з питань захисту критично важливих об'єктів.

Путін злякався атак на небезпечні об'єкти в РФ: кого зібрався залучати для захисту

Путін та Шойгу. Фото: з відкритих джерел

Секретар радбезу зазначив, що з такою ініціативою виступило керівництво Нижегородської області. Вона, мовляв, належить до регіонів, які в останні місяці зазнають частих нальотів українських безпілотників.

Сергій Шойгу не повідомив подробиць про склад та механізм формування передбачуваних загонів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сергій Шойгу звинуватив Захід у спробі розпаду Росії. За його словами, західні країни нібито прагнуть "десуверенізувати" Російську Федерацію, розділивши її на десятки незалежних державних утворень.

Сергій Шойгу опублікував статтю для видання "Аргументи та факти", де він висловив ідею розпаду Росії через тиск Заходу.

"Їхня мета — десуверенізація нашої країни. Вони хочуть поділити нашу батьківщину на десятки дрібних державних утворень, щоб потім підкорити своїй волі, експлуатувати, використовувати у своїх корисливих інтересах", — заявив Шойгу.

На думку російського чиновника, Захід нібито розгорнув "потужну антиросійську пропаганду" та атакує "історію, культуру та духовні цінності" Росії. Шойгу також заявив, що "ворожі сили" намагаються "посіяти розбрат" у багатонаціональному суспільстві РФ та між країнами СНД.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Путіна знову заговорили про зустріч із Трампом: які гарантії хочуть отримати.




